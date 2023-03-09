12 yılın ardından KTHY Önündeki darp olayında PGM mahkum oldu

İşte DAÜ-SEN'den yapılan açıklama;

19 Temmuz 2011 tarihinde, Lefkoşa'da eski KTHY önünde gerçekleşen eylemde polis güçleri eylemcilere saldırmış, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Polisin saldırısının kurbanları arasında DAÜ-SEN üyesi iki kadın meslektaşımız da bulunuyordu. Sendikamızın hukukçusu Öncel Polili'nin yürüttüğü iki davanın birincisi geçen yıl, ikincisi ise 7 Mart 2023 tarihinde sonuçlandı. Polis Müdürlüğü her iki davada da mahkûm oldu ve tazminat cezasına çarptırıldı.

Böylece 12 yılın ardından polis müdürlüğünün saldırısının haksızlığı, verdiği zarar mahkemece onaylanmış oldu.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

DAÜ-SEN