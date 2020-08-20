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120 gün evde kaldı, bir saatliğine düğüne gidince Covid-19’a yakalandı:Halay bile çekmedim

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120 gün evde kaldı, bir saatliğine düğüne gidince Covid-19’a yakalandı:Halay bile çekmedim
120 gün evde kaldı, bir saatliğine düğüne gidince Covid-19’a yakalandı:Halay bile çekmedim

Ankara’da yaşayan 46 yaşındaki adam, 120 gün kendini izole etmesinin ardından bir saatliğine gittiği yeğeninin düğününde Covid-19’a yakalandı. Üstelik, gelin ve damat da hasta oldu.

İlk vakanın mart ayında açıklandığı Türkiye’de yaz aylarında Covid-19 hasta sayısı azalsa da son haftalarda yeniden tırmanışa geçti. Bunun üzerine düğün gibi etkinliklere yeniden kısıtlama getirildi. Ancak halen birçok insanın bir arada bulunduğu düğünler risk taşıyor.

Eşinin kronik rahatsızlığı bulunan emekli Yavuz Yazıcı, bunu da dikkate alarak dört ay boyunca evden çıkmadı. Ancak 11 Temmuz’da yeğeninin düğününe katıldı. Bir saat salonda kalan Yazıcı, hediyesini vermesinin ardından düğünden ayrıldı.

Yazıcı’da ilerleyen günlerde virüs semptomları görüldü. Test sonucu pozitif çıktı. Adam, bir aylık tedavisinin ardından iyileşti.

‘Halay bile çekmedim’

Yazıcı, alışverişini bile arkadaşlarının yaptığını, “Yeğenimin düğününe katılmazsam ayıp olur” diyerek düğüne gittiğini dile getirdi.

Yazıcı, hasta olmasının ardından kendini karantinaya aldığını belirterek şunları söyledi: “Öğrendiğim anda çok üzüldüm ‘Eşime bulaşır’ diye. 100 günü aşkın süre evde kaldım ama emeğim çöp oldu. Düğünde sadece oturdum, halay bile çekmedim. Sadece hediyemi takmak için kalktım daha sonra da ayrıldım. Ara ara maskemi çıkardığımı hatırlıyorum. Düğünde benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı. Lütfen insanlar düğünlere katılmasın, cenazelere gitmesin. Düğünde hastalığa yakalanan ve hala yoğun bakımda tedavi gören akrabalarımız var.”

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