120 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 120 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
3 İŞ YERİ KAPATILMASI GEREKEN SAATTE AÇIK BULUNDURULDU
Öte yandan yine aynı tarihler arasında 3 iş yerinin kapalı olması gerekirken açık bulunduğu tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.