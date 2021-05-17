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120 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 120 kişiye yasal işlem uygulandı.
120 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 120 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

3 İŞ YERİ KAPATILMASI GEREKEN SAATTE AÇIK BULUNDURULDU

Öte yandan yine aynı tarihler arasında 3 iş yerinin kapalı olması gerekirken açık bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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