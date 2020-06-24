120 liralık tüketimi olan öğrenci evine 70 bin 840 liralık elektrik faturası yollandı

Edirne’de, üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve 70 bin 840 liralık elektrik faturası kesildi. Yanlışlık olduğu anlaşılınca düzeltildi. Gerçek tüketim bedeli olan 120 liralık yeni fatura kesildi.

AA’nın haberine göre Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören dört öğrenciye, Fatih Mahallesi’ndeki kiralık evlerinin mayıs ayı faturası her zaman olduğu gibi mesajla yollandı. Rakamı görünce şoke olan öğrenciler itiraz etti.

Öğrencilerden Furkan Kadir Egin, Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den (TREPAŞ) gelen fatura mesajını görünce çok şaşırdığını belirterek şunları söyledi: “Mesaj geldiğinde uyuyordum, mesaj sesine uyandım. Görünce şaka yapılıyor sandım. Uyandığımda tekrar dikkatli baktım mesaja, bir aylık faturamız 70 bin lira gelmişti.”

Egin, itiraz üzerine yanlışın TREPAŞ görevlilerince düzeltildiğini ve 120 lira ödediklerini söyledi.