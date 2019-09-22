1200 rakımda Oğuz Boyu geleneğini yaşatıyor
Trabzonlu girişimci Salih Kantarcı, Türk oba kültürünü andıran tasarımı ile turistlerin ilgisini çekerek doğaya zarar vermeden doğa ile iç içe bir mekânı müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirterek tesise 24 adet Türk boylarının sayısı kadar çadır koyduklarını ifade etti.
Trabzonlu girişimci, Maçka ilçesinin 1200 rakımlı Livera Mahallesi'ndeki arazisine 'Oğuz Boyu' geleneğini yansıtan 24 çadırlı kamp alanı kurdu. Doğayla iç içe olan kamp alanı, Türk oba çadırı kültürüyle ziyaretçilerine hizmet veriyor.
22 Eylül 2019 Pazar 15:30
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