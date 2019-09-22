Trabzonlu girişimci Salih Kantarcı, Türk oba kültürünü andıran tasarımı ile turistlerin ilgisini çekerek doğaya zarar vermeden doğa ile iç içe bir mekânı müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirterek tesise 24 adet Türk boylarının sayısı kadar çadır koyduklarını ifade etti.