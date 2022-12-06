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121 ülkede araştırma yapıldı, ortaya utandıran tablo çıktı: Her 5 çalışandan 1’i…

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde her 5 kişiden en az birinin iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kaldığını açıkladı.
121 ülkede araştırma yapıldı, ortaya utandıran tablo çıktı: Her 5 çalışandan 1’i…

ILO’nun hazırladığı ve 121 ülkeden 15 yaş üstü 75 bin civarında çalışanla mülakat yapıldığı “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Deneyimleri: İlk Küresel Araştırma” başlıklı raporda, iş ortamında kötü muameleye uğrayanların yaş, cinsiyet ve bölgelere göre istatistikleri paylaşıldı.

YÜZDE 23’Ü TACİZ VE ŞİDDETE UĞRUYOR

Raporda, çalışanlardan her 5 kişiden en az birinin (yaklaşık yüzde 23), iş yerinde fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet veya tacize uğradığı açıklandı.

Mülakata katılan erkek ve kadın çalışanların yüzde 17,9’u psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldı.

ERKEK ÇALIŞANLARDA DAHA FAZLA YAŞANDI

Çalışanların yüzde 8,5’i fiziksel şiddet ve tacize maruz kalırken, erkek çalışanlar bu durumu daha fazla yaşadı.

Raporda görüşü alınan çalışanların yüzde 6,3’ü, özellikle kadınlar cinsel şiddet ve tacize maruz kaldı.

EN FAZLA YAŞANAN ÜLKE

İş yerinde şiddet ve taciz olayları en fazla Amerika’da görülürken, ikinci sırada Afrika yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Yönetim, Haklar ve Diyalog Genel Direktör Asistanı Manuela Tomei, “İnsanların çalıştıkları yerde bir değil birden fazla kez şiddet ve tacize uğradığını bilmek çok acı verici.” ifadesini kullandı.

Tomei, “Ülkeler arasında psikolojik şiddet ve taciz en yaygın olanı ve özellikle kadınlar cinsel şiddete maruz kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

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