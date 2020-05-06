122 dernek ve kurum Kars Belediyesi’ne ‘kayyum atanması ihtimaline’ karşı kaygılarını dile getirdi

Birçoğu Doğu ve Güneydoğu’da bulunan dernek ve kuruluş, Kars Belediyesi’ne“kayyum atanması ihtimaline” karşı kaygılarını dile getirdi.Yapılan ortak açıklamada, koronavirüs salgınının dünyada yerel yönetimlerin önemini bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

İktidarınsa, “başarılı ve etkin”dayanışma kampanyalarıyla öne çıkan belediyeleri hedef aldığı savunuldu.

Açıklamada ayrıca “Kars Belediyesi ve Eş Başkanları Ayhan Bilgen ile Şevin Alaca sistematik bir saldırı altında. İktidar birçok belediyeye hukuksuz biçimde kayyım atayarak, kayyımı bir yönetme biçimi haline getirdi” ifadelerine yer verildi.

HDP koronavirüs salgını sırasında 6 Nisan'da dar gelirli aileler için "Kardeş Aile Kampanyası" başlatmış, Kars Belediyesi de kampanyaya destek olmuştu.

Türkiye’de bazı yayın kuruluşları bu kampanyayla “PKK'lıların ailelerine Avrupa'da Kürt Kızılayı üzerinden bağışçı bulunduğu iddialarını” aktarmıştı.

HDP ise iddiaların asılsız olduğunu, gerçeğin çarpıtıldığını, karalama operasyonu yapıldığını ve kardeş aile kampanyasının açıkça hedef alındığını öne sürmüştü.