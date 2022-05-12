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122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı

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Çin’in Chongqing kentindeki havalimanında 122 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.
122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçak kalkış sırasında alev aldı. Uçakta teknik bir arıza yaşandığı ifade edildi.

Tibet Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durdurulduğu, pistten sapan uçağın motorunun alev aldığı öğrenildi.

Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40'tan fazla yolcunun hafif yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

China Eastern Airlines'e ait bir uçak yaklaşık iki ay önce düşmüş, uçaktaki 132 kişi yaşamını yitirmişti.

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