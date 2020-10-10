1234 test yapıldı, 6'sı yerel 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 6 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

10 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1234

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar - 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar - 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 187.372

Toplam Vaka Sayısı- 807

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 756

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 35

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1