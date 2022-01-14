1237 Öğrenci 157 Öğretmen Pozitif

14 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
14 OCAK 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
289
51
43
777
46
15
36
Genel Ortaöğretim Dairesi
761
85
10
1283
55
10
55
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
187
21
1
505
26
2
27
TOPLAM
1237
157
54
2565
127
27
118
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,45
8 Ocak – 14 Ocak Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği
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