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1237 Öğrenci 157 Öğretmen Pozitif

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Okullardaki Haftalık Vaka Sayısı Açıklandı
1237 Öğrenci 157 Öğretmen Pozitif

14 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

14 OCAK 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

289

51

43

777

46

15

36

Genel Ortaöğretim Dairesi

761

85

10

1283

55

10

55

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

187

21

1

505

26

2

27

 TOPLAM

1237

157

54

2565

127

27

118

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,45

8 Ocak – 14 Ocak Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği

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