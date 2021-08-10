129 yeni vaka saptandı

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 20 bin 241 test yapıldı, 129 pozitif vakaya rastlandı, 143 kişi taburcu edildi.

6 kişinin yurt dışından hava yolu ile, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiği belirtildi. 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları; 106 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.

41 kişinin Lefkoşa, 47 kişinin Girne, 9 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin İskele, 6 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3 / Hamitköy-3

Girne

Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1

İskele

İskele Merkez-2 / Turnalar-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2

10 Ağustos 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.241

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 129

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 106

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 143

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.111.870

Toplam Vaka Sayısı: 12.804

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.153

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1609

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1469

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3869

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 275

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 452

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2592

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.397