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129 yeni vaka saptandı

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Son 24 saatte toplam 20 bin 241 test yapıldı, 129 pozitif vakaya rastlandı, 143 kişi taburcu edildi.
129 yeni vaka saptandı

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 20 bin 241 test yapıldı, 129 pozitif vakaya rastlandı, 143 kişi taburcu edildi.

6 kişinin yurt dışından hava yolu ile, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiği belirtildi. 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları; 106 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.

41 kişinin Lefkoşa, 47 kişinin Girne, 9 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin İskele, 6 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3 / Hamitköy-3

Girne

Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1

İskele

İskele Merkez-2 / Turnalar-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2

10 Ağustos 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.241   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 129

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 106     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 143 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.111.870

Toplam Vaka Sayısı: 12.804

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.153

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1609

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1469

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3869  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 275 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 452 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2592

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.397

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