12’nci kez cezaevinden kaçtı; 12’nci kez yakalandı

Senegal’de bir kişi, 12’nci kez cezaevinden kaçtı; her seferinde olduğu gibi yakalandı.

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Baye Modou Fall geçen hafta sonu başkent Dakar’daki cezaevinden kaçtıktan sonra bir TV kanalına dava süreci çok ağır ilerlediği için kaçtığını, duruşma günü belirlenene kadar Senegal’de kalacağını ve mahkemeye gideceğini söyledi.

Fall, hücresindeki havalandırma ızgarasını kırarak o boşluktan kaçtığını anlatarak, “Gündüz veya gece cezaevinden her zaman kaçabileceğimi biliyorum” dedi.

Perşembe günü ülkenin Mali’yle sınırına yakın bir köyde yakalanan Fall, geniş güvenlik önlemleri alınarak Dakar’daki cezaevine yollandı.

İnsan hakları savunucuları, ülkede çok sayıda mahkumun dava süreci için çok uzun süre bekletildiğini ve bu durumun cezaevlerinin haddinden fazla kalabalık olmasına neden olduğunu belirterek soruna çare bulunmasını istiyor.