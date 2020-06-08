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12’nci Kuzey Kıbrıs rekabet edebilirlik raporu cuma günü açıklanıyor

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12’nci Kuzey Kıbrıs rekabet edebilirlik raporu cuma günü açıklanıyor
12’nci Kuzey Kıbrıs rekabet edebilirlik raporu cuma günü açıklanıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından bu yıl on ikincisi hazırlanan “Rekabet Edebilirlik Raporu”, 12 Haziran Cuma günü, Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan “Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda kamuoyu ile paylaşılacak.  “2019-2020 Rekabet Edebilirlik Raporu”nun ve forumun bu yılki ana teması ise “Kuzey Kıbrıs Teşvik ve Devlet Destekleri” olarak belirlendi.

Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer tarafından kaleme alınan rapor, Dünya Ekonomik Forumu’nun tüm ülkeler için hazırlamış olduğu Dünya Rekabet Edebilirlik Raporu ile aynı formatta hazırlandı.

Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu, 12 Haziran Cuma günü sabah saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması ile başlayacak. Dünya Ekonomik Forumu’ndan gerekli onayları alarak, KTTO’nun kendi uzmanlarını ve KKTC ekonomistlerini kullanarak hazırladığı raporun sunumunu Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer yapacak. Sunumun sonrasında protokol konuşmalarının yer alacağı Forum soru cevap bölümünün ardından 12:00’de sona erecek.

Bu yılki Rekabet Edebilirlik Forumu, salgın tehlikesine karşı alınan önlemler nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ve sağlık önlemleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Katılımın sınırlı tutulması nedeniyle sunum ve konuşmalar Oda’nın facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

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