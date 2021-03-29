  • BIST 1.382
  • Altın 449,773
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

12’nci sınıflar bugün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyor

» »
12. Sınıflar bugün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyor…
12’nci sınıflar bugün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyor

12. Sınıflar bugün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyor…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu,12’nci sınıfların, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınavları öncesinde öğretim yılını tamamlayıp diploma derecelerinin belirlenmesi gerektiğin belirtti…

Uluslararası sınavlara katılan öğrencilerin programlarını tamamlamak amacıyla girmesi gereken sınavlar bulunduğunu kaydeden Amcaoğlu, Meslek Lisesi öğrencilerinin ise uygulama sınavları ve işletmelerde beceri eğitimi derslerinin tamamlanması gerektiğin kaydetti…

Okulların güvenli bir şekilde açılmasını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından, öğretmen ve okul çalışanlarına PCR testleri yapıldı…

Bugün ve yarın ise okullarda öğrencilere antijen testi uygulanacak. Amcaoğlu, toplum sağlığını korumak adına, aşılama sürecinin gelişimine göre diğer sınıf düzeylerinde de planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 29 Mart 2021 )29 Mart 2021 Pazartesi 08:01
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar29 Mart 2021 Pazartesi 08:00
  • Tatar ve Akansoy'dan atışma28 Mart 2021 Pazar 22:02
  • Arıklı Partililerinin kendinden olmadık işler talep ettiğini açıkladı28 Mart 2021 Pazar 20:27
  • Erhürman’dan Tatar’a ‘Egemenlik’ üzerinden ders gibi eleştiri28 Mart 2021 Pazar 20:22
  • Tatar, Muratağa Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi konusunda açıklama yaptı.28 Mart 2021 Pazar 19:24
  • 5078 test,17'si yerel 35 pozitif vaka28 Mart 2021 Pazar 19:13
  • 5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka28 Mart 2021 Pazar 19:13
  • Tatar:Maraş açılımı ezberleri bozdu28 Mart 2021 Pazar 19:07
  • Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturuldu28 Mart 2021 Pazar 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti