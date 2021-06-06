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12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu

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"Toplam 6280 test yapıldı, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi" 
12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6280 olup, 12'si  yerel 13 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Surlariçi-3 

Girne 

Girne Merkez-2 / Doğanköy-1 

Gazimağusa 

Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1 

Lefke 

Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1 

6 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6280 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   1 

Yerel Vaka Sayısı: 12 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.265.913 

Toplam Vaka Sayısı: 7422 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7098 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 261 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 263    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 115 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3123 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8121

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