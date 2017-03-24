13. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri açıklandı

13. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen kısa film yarışmasının sonuçları açıklandı.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü Ana Jüri Üyeleri'nin değerlendirmeleri sonucu "Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü" Barış Sarhan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cemil Şov" kazandı.

13. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen kısa film yarışmasının sonuçları açıklandı.

Bu yıl 52 ülkeden toplam bin 55 filmin başvurduğu 13. Akbank Kısa Film Festivali'nde, yönetmen Semih Kaplanoğlu, oyuncu Hatice Aslan, akademisyen Nilay Ulusoy, yönetmen Atalay Taşdiken ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü Ana Jüri Üyeleri'nin değerlendirmeleri sonucu, "Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü"nü, Barış Sarhan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cemil Şov" kazandı.

Yönetmen Seyfullah Samadian, senaryo koçu ve yapımcı Esther Wouda, sinema eleştirmeni Kerem Akça, Krakow Film Festivali Direktörü Krzysztof Gierat ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'nın yer aldığı, Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü Ana Jüri Üyeleri ise "Uluslararası Kategori En İyi Kısa Film Ödülü"ne, Konstantina Kotzamani'nin yönetmenliğini yaptığı "Limbo" isimli filmi layık gördü.

Ulusal Kategori Bölümü’nde "Yumurta" adlı filmiyle Muaz Güneş ve Emrah Doğru, "Görünmez Duvarlarım: Kendine Güvensizlik Hikayeleri" isimli filmiyle Nurbanu Asena, Uluslararası Kategori’de ise "Good Luck, Orlo!" isimli filmyle Sara Kernve, "Ayny, My Second Eye" adlı filmiyle Ahmed Salih, "Mansiyon Ödülü"nün sahibi oldu.

Ayrıca Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen, yapım desteği amaçlı senaryo yarışmasında, senarist Ebru Ceylan, yönetmen Mustafa Kara ve senarist Burak Göral’ın yaptığı değerlendirme sonucu, "Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü"ne, "Ofsayttan Doğan Endirekt Serbest Vuruş" adlı filmle Benhür Bolhava layık görüldü. Bu bölümün Mansiyon Ödülü ise "Şemsiyeli Adam Yağmurda Koşuyor" adlı filmiyle Abdülmelik Öcal'a verildi.

Festival’i yakından takip eden sinemaseverler arasında yapılan oylama sonucunda ise Ömer Ferhat Özmen'in, "Beyoğlu Sineması" isimli filmine "Seyirci Ödülü" verildi.

13. Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri, "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında, 27 Mart -11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kastamonu, Zonguldak, Batman, Van, Adana, Sakarya ve Kayseri’nin de aralarında yer aldığı 21 ilde toplam 42 üniversitede ücretsiz olarak gençlerle buluşacak.