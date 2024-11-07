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13 araç trafikten men edildi

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Polis ekiplerince dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 348 sürücü rapor, 13 araç trafikten men edildi.
13 araç trafikten men edildi

Polis ekiplerince dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 348 sürücü rapor, 13 araç trafikten men edildi.
1,871 araç sürücüsünün kontrol edildiği  trafik denetimlerinde en çok, araç kullanırken cep telefonu kullanma suçu tespit edildi.

 Polisten verilen bilgiye göre, sürücülerin 119’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 99’u ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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