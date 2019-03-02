13 aylık bebek RSV virüsünden öldü!

Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesinde, RSV virüsü semptomları nedeniyle tedavi altına alınan 13 aylık kız bebeğin, geçtiğimiz Perşembe günü öldüğü belirtildi.

Alithia gazetesi, 13 aylık bebeğin, bebeklerde ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan Respiratuvar sinsitiyal virüs (RSV) nedeniyle öldüğünü yazdı.

Gazete, bunun, RSV virüsünden ilk ölüm vakası olduğunu da belirtti.

RSV Virüsü nedir?

Ellerimizde yarım saatten fazla canlı kalabilen bir virüs o… Kapı kollarından toplu taşımadaki tutacaklara dek pek çok yerde ise, saatlerce! Yetişkin, çocuk, bebek demeden tüm yaş gruplarını tehdit eden virüs, son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çekiyor. Virüsün adı; RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs. Grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olurken, tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Dr. Özlem Altay Yücel “RSV tüm yaş gruplarında akut solunum yolu hastalığına neden olabilmektedir. Çocukların tümü 2 yaşına kadar en az bir kez RSV ile hastalanmakta ve hayat boyu bu enfeksiyonun tekrarı sık olarak görülmektedir. Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları geliştirebilmektedir. Astım ve diğer kronik akciğer hastalıklarının alevlenmesine neden olabilmektedir” diyor. Prematüre doğum, doğuştan kalp hastalığı ve bağışıklık yetmezliğinin RSV enfeksiyonu riskini artıran, ağır ve ölümcül seyretmesine neden olan durumlar olduğunu vurgulayan Dr. Özlem Altay Yücel, virüsün son yıllarda sık görülmeye başlandığını söylüyor.

RSV Virüsü belirtileri nelerdir?

RSV’nin grip ve nezle bulgularına benzer şikayetlere neden olurken prematüre doğanlarda veya bebeklerde huzursuzluk, beslenmeme, sık nefes alma ya da solunum düzensizliklerine neden olduğunu belirten Dr. Özlem Altay Yücel; virüsün tek kaynağının insanlar olduğunu söylüyor. RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşurken, virüs çevre yüzeylerce saatlerce, ellerde ise yarım saatten fazla canlı kalabiliyor. RSV virüsünün ılık iklimlerde genellikle kış ve erken ilkbahar aylarında yıllık salgınlar şeklinde görüldüğüne dikkat çeken Dr. Özlem Altay Yücel “RSV salgın zamanı arasında farklılıklar görülebilmektedir. Hastalık genellikle Kasım- Aralık aylarında başlamakta, Ocak ve Şubat ayında zirveye ulaşmakta, Nisan ayı sonunda da sona ermektedir” diyor.