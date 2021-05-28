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13 barodan 'Sedat Peker' açıklaması: Yargıyı göreve davet ediyoruz

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13 baro; suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile ilgili olarak, "Yargıyı Göreve Davet Ediyoruz" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yargı makamları; Peker’in iddialarında ismi geçen şahıslar hakkında adli süreci başlatmaya davet edildi.
13 barodan 'Sedat Peker' açıklaması: Yargıyı göreve davet ediyoruz

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları; organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile ilgili olarak, "Yargıyı Göreve Davet Ediyoruz" başlıklı bir açıklama yayımladı.

13 baronun ortak açıklamasında, Sedat Peker’in açıklamaları karşısında Cumhuriyet savcılarının harekete geçmesinin, hukuk devletinin bir gereği olduğu vurgulandı.

Açıklama şöyle:

“Demokratik hukuk devleti olmanın ön koşulu, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden tamamen ayrı olması ve yargının bağımsız hareket edebilmesidir.

Sedat Peker tarafından şu ana kadar; gazeteci Uğur Mumcu ve gazeteci Kutlu Adalı cinayetleri, Kürt iş insanları Savaş Buldan, Behçet Cantürk ve diğer Kürt iş insanlarının öldürülmesinin alınan karar doğrultusunda olduğu, Mehmet Ağar tarafından dönemin Başbakanı Tansu Çiller’e sunum yapıldığı ve bu doğrultuda karar alındığı, alınan kararın gereğinin yerine getirildiği, faili meçhul cinayetlerin bu doğrultuda Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi ilgili şüphelilerce işlendiği iddia edilmiştir.

“SUÇ İKRAR VE İHBARI OLARAK KABUL EDİLMELİ”

Cumhuriyet savcılarının Sedat Peker’in beyanlarında yer, kişi ve zaman belirtmek suretiyle ortaya koyduğu vahim iddia ve tanıklıkları bir suç ikrar ve ihbarı olarak kabul edip soruşturma açmaları görevlerinin gereğidir.

Cumhuriyet savcılarının açacakları soruşturmalarla kamuoyuna yansıyan yeni bilgiler ışığında bu karanlık dönemi bütün yönleriyle hızlı ve etkili bir şekilde soruşturarak failleri yargı önüne çıkarması gerekmektedir.

Aksi durum yargının varlığının inkarı olup, bunun demokratik bir hukuk devleti sisteminde kabulü mümkün değildir.

Biz aşağıda imzası bulunan Barolar; Sedat Peker’in beyanlarında ikrar ve ihbar edilen tüm suçlarla ilgili Cumhuriyet savcılarınca derhal seri, etkili ve tarafsız bir soruşturma açılarak ilgililer hakkında gerekli adli süreçlerin işletilmesini talep ediyoruz.”

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