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13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 18 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek

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13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 18 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek
13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 18 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, derneğin organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı, TC Büyükelçiliği, KKTC Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün işbirliğinde, Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla düzenlenecek festival, 18 Nisan’da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’ nün himayesinde Deniz Şensoy’un keman resitali ile başlayacak.

Türkiye’nin üstün yetenekli keman virtüözü Deniz Şensoy resitalde; Bach’ın solo keman için sol minor sonat, Paganini’nin 2. kaprisi, Saint – Saens’ın Etude en Forme de Valse, Shostakovich’in 4 Prelüdün, Ysaye’nin 3. sonat ve Reger’in 2. prelüdünü yorumlayacak.

Resitalde Deniz Şensoy’a Piyanist Ezgi Demirel eşlik edecek.

13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 13 Mayıs’ta KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kapanış konseri ile sona erecek.

Saat 20.30’da başlayacak konserler Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Konser biletleri; Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilecek.

Konserler için ayrıntılı bilgiye; Facebook / Twitter / Instegram: Bellapais News’dan ulaşılabilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival programı şöyle:

18 Nisan’da Deniz Şensoy Keman Resitali; 21 Nisan’da Prof. Zülfiye Seçkin ve Prof. Begüm Çelebioğlu Keman - Piyano Resitali; 25 Nisan’da Papa Georgio String Quartet Konseri; 28 Nisan’da Ece Kaptanoğlu Piyano Resitali; 2 Mayıs’ta Mehmet Sakarya Flüt Resitali ; 4 Mayıs’ta Ahmet Zeyin ve Atakan Sarı Şan - Piyano Resitali; 7 Mayıs’ta Festival Özel Konseri Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri Lefkoşa Belediye Orkestrası; 9 Mayıs’ta KKTC Trio Konseri; 10 Mayıs’ta Gülseren Sadak Piyano Resitali; 12 Mayıs’ta Cihan Ünal ve Önder Bali; “ Sözcüklerle Şarkıların Dansı” Konseri ve 13 Mayıs’ta festivalin kapanış konseri olan; “ KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri yer alacak.

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