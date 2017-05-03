 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.180
  • Altın 142,418
  • Dolar 3,5355
  • Euro 3,8591
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor

»
13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor
13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın KKTC’li sanatçı Ahmet Zeyin ile piyanist Atakan Sarı, şan-piyano resitali sunacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Dostları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30’da başlayacak resitalde Mozart, Gluck, Donizetti, Puccini, Schubert, Caldara ve Adnan Saygun’un yapıtlarının yanı sıra Schumann’ın “Fantasie Op.17” yorumlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 13 Mayıs’a kadar devam edecek.

Festivalde, 7 Mayıs’ta Festival Özel Konseri Lefkoşa Belediye Orkestrası “Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri”, 9 Mayıs’ta  KKTC Trio Konseri, 10 Mayıs’ta Gülseren Sadak Piyano Resitali, 12 Mayıs’ta Cihan Ünal ve Önder Bali “Sözcüklerle Şarkıların Dansı Konseri” ve 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri yer alacak.

Konser biletleri, Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve girişten temin edilebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ozan Özgenler’in 2. Kişisel Resim Sergisi “Mücizeler Diyarı” sanatseverlerle buluştu03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:00
  • İşitme Engelli Çocuk ve Gençlere yönelik “Sessizliğime Bir Ses Ver Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimleri"nin final gecesi yapıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:20
  • Lapta'da Agro-Eko Pazarı etkinliği02 Mayıs 2017 Salı 17:47
  • 12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali Cumartesi günü başlayacak02 Mayıs 2017 Salı 17:17
  • Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına etkinlik düzenliyor02 Mayıs 2017 Salı 17:15
  • “SOS Çocuk Şenliği” Cuma günü yapılacak02 Mayıs 2017 Salı 15:51
  • DAÜ’de “Apolitik Barış” konulu seminer gerçekleştirilecek02 Mayıs 2017 Salı 15:46
  • 25. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 5. Tarih Avcıları yarışması yapıldı02 Mayıs 2017 Salı 14:33
  • Gazeteci Gürkan’ın “Mat-Mehmet Ali Talat” adlı kitabı tanıtıldı29 Nisan 2017 Cumartesi 10:00
  • KTEV’in 2’nci Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması yapıldı29 Nisan 2017 Cumartesi 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti