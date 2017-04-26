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13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Ece Kaptanoğlu piyano resitali verecek

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13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Ece Kaptanoğlu piyano resitali verecek
13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 28 Nisan Cuma akşamı, Piyanist Ece Kaptanoğlu’nun sunacağı piyano resitali ile devam edecek.

Piyanist Ece Kaptanoğlu Bellapais Manastırı’nda vereceği piyano resitalinde, Bach Do minör Partita, Beethoven Ayışığı Sonatı, Ravel Ondine, Chopin Sol minör 1. Balad, Vals “L’ Adieu”, Grand Valse Brillante ve Liszt Mephisto Valse eserlerini yorumlayacak.

18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde, 2 Mayıs’ ta Mehmet Sakarya’nın  flüt resitali yer alacak.

Konserlerin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilir.

 

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