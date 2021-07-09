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“13 Bilmece” adlı çocuk masalı kitabı yayımlandı

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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Kıbrıs Meselleri Derlemeler-II” başlığı altında Kıbrıs ağzı ile kaleme alınan “13 Bilmece” adlı çocuk masalı kitabını yayımladı.
“13 Bilmece” adlı çocuk masalı kitabı yayımlandı

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Kıbrıs Meselleri Derlemeler-II” başlığı altında Kıbrıs ağzı ile kaleme alınan “13 Bilmece” adlı çocuk masalı kitabını yayımladı.

“Basdelli”den sonra yayımlanan ikinci kitap olan “13 Bilmece”, 14 Temmuz’dan itibaren Kültür Dairesi ve tüm devlet kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak.

Fikret Aziz Aydener’in naklettiği, araştırmacı- yazar Nurperi Özgener’in derlediği, ressam - yazar Kemal Behcet Caymaz’ın resimlediği ve düzeltisini Başbakanlık Dairesi Müdürü Erdinç Akgür’ün yaptığı masal kitabının editörlüğünü de Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat yaptı.

Kültür Dairesi’den verilen bilgiye göre, Daire Müdürü Akpolat, son sayfalarında masalda yer alan Kıbrıs ağzı kelimelerin ve anlamlarının da sıralandığı kitabın sunuş yazısında, “Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk halkının varlığını oluşturan kültürünü korumak ve yaşatmak için çalışmalarını sürdürmeye ve destek vermeye, çocukları masallarla buluşturmaya devam edecektir” dedi.

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