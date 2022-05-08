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13 bin 7 test sonucu 48 pozitif vakaya rastlandı

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KKTC'de son 24 saatte yapılan 13 bin 7 test sonucu 48 pozitif vakaya rastlandı.
13 bin 7 test sonucu 48 pozitif vakaya rastlandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan 13 bin 7 test sonucu 48 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 29 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesinden. 

8 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.007    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48       
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.843.479    
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.080                  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.285                          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 561          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 555          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   "

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