KKTC'de son 24 saatte yapılan 13 bin 7 test sonucu 48 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 29 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesinden.
8 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.007
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.843.479
Toplam Vaka Sayısı: 94.080
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.285
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 561
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 555
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : "
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