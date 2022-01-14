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13 bin yıl önce düşen meteorda Mars'a dair yaşam izine rastlanmadı

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ABD'de Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen meteorun fosil kalıntılarının üzerinde yapılan yeni araştırma, eski bulguların aksine, Mars'ta yaşam olduğuna dair hiç ize rastlanmadığını ortaya koydu.
13 bin yıl önce düşen meteorda Mars'a dair yaşam izine rastlanmadı

Carnegie Bilim Enstitüsünde araştırmacı Andrew Steele tarafından yönetilen ekip, 1984'te Antarktika'ya düşen Mars'a ait 2 kilogramlık göktaşının kızıl gezegende yaşama dair hiçbir kanıt içermediğini duyurdu.

Steele, göktaşında bulunan karbon bakımından zengin bileşenlerin büyük olasılıkla "tuzlu suyun kayanın üzerinde uzun süre akmasıyla oluştuğunu" değerlendirdi.

"Mars'tan numune getirilmeli"

Ayrıca Steele, Mars'ta mikrobiyal yaşam olup olmadığını kanıtlamak için oradan Dünya'ya numune getirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Araştırmacılar, son teknolojiyle elde edilen yeni bulguları, yaklaşık 4 milyar yıllık göktaşının Mars'taki ilkel yaşama dair beklentiler bağlamında değerlendirdiğinde "hayal kırıklığı yaratan sonuç" olarak niteledi.

Fosiller 1996'da bulundu

Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen ve Allen Hills 84001 diye isimlendirilen meteor, 1996'da üzerinde fosillerin bulunması ile gündeme oturmuştu.

 

Mikroskop görüntüsü | Fotoğraf: Reuters

[Mikroskop görüntüsü]

Bir patlama sonucu Mars'tan koptuğu düşünülen meteordaki yaşam belirtisi, önceki araştırmacıları kızıl gezegende 3,5 milyon yıl önce su olabileceğini düşündürmüştü.

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