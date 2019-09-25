13 dernek İkamet ve vizeler tüzüğünü protesto etti

13 Dernek Başkanı ile temsilcileri İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü protesto etmek amacı ile İçişleri Bakanlığı önünde basınaçıklaması yaptı.

13 Dernek adına açıklama yapan KKTC Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar, İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğinin belirtildiğini anımsattı.

Yasal düzenlemelerin; refahı artırmak ve yaşamı kolaylaştırmak için hazırlandığını kaydeden Ayar, İkamet ve Vizeler Tüzüğünü’nün ise bunun tam aksi olduğunu savundu.

Ayar, tüzüğün gerek ülkeye gelen kişi ve aileleri gerekse denetim yapacak olan kamu çalışanlarını zorluk içerisine sokacağını iddia etti.Tüzüğü kabul edilmez olarak niteleyen Ayar, iptalini istedi…

Dernek temsilcileri, Tüzüğün iptal edilmemesi halinde Pazartesi günü konu ile ilgili değerlendirme yapacaklarını belirttiler. Yapılacak değerlendirmenin ardından Başbakanlık önünde basın açıklaması düzenleyeceklerini kaydeden Dernek Temsilcileri, tüzüğün iptal edilmemesi halinde eyleme gidileceği uyarısında da bulundular. (BRT)