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13 gündür suyu akmayan mahallenin muhtarı: Sayaçları söküp Cumhurbaşkanı'na gideceğiz

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13 gündür suyu akmayan mahallenin muhtarı: Sayaçları söküp Cumhurbaşkanı'na gideceğiz
13 gündür suyu akmayan mahallenin muhtarı: Sayaçları söküp Cumhurbaşkanı'na gideceğiz

 

Ayda 2-3 kez sularının aktığını söyleyen Muhtar Varol, her ay evlere su faturası geldiğini ileri sürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde 128 haneli Çalköy Mahallesi'nde 3 aydır suların akmadığı belirtildi. Muhtar Kadem Varol, suların 3 aydır düzensiz aktığını son 13 gündür ise hiç akmadığını anlatarak, "SASKİ'ye 30 kez dilekçe verdim. Aylardır mahallemizde su yok ama evlere su faturası gönderiliyor. Akmayan suyun parasını istiyorlar bizden. Sayaçları söküp, Külliye'ye gideceğiz" dedi.

 

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Bafra İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 128 haneli 600 kişinin yaşadığı Çalköy Mahallesi’nde 3 aydır suların akmadığı belirtildi. SASKİ’ye (Samsun Su ve Kanalizasyon İdaeresi Müdürlüğü) birçok kez konu hakkında dilekçe verdiklerini ileri süren muhtar, mahalle sakinlerinin ırmaktan tankerle su taşıdıklarını söyledi.

Mahallede 2 yıldır su sorunu bulunduğunu anlatan Muhtar Varol, 13 gündür suların hiç akmadığını söyledi. Varol, “3 ayda 30 tane dilekçe verdik aylardır bekliyoruz. Bugün yarın diyerek, bizi oyalıyorlar. SASKİ yetkilileri, bakacağız, yapacağız’ diyorlar. Ama aylardır bir çözüm yok. Biz çiftçiyiz. Tozun toprağın içinde çalışıyoruz akşam eve gidiyoruz. Duş almaya suyumuz yok. Camiye gidiyoruz abdest almaya suyumuz yok. Çamaşırlar yıkanmıyor, tuvaletlerde sorun yaşıyoruz. Onca dilekçeye rağmen su sorunu çözülmedi” diye konuştu.“AYLARDIR BİZİ OYALIYORLAR”

 

"Su yok ama fatura gönderiyorlar"

Ayda 2-3 kez sularının aktığını söyleyen Muhtar Varol, her ay evlere su faturası geldiğini ileri sürerek, “Mahallemizde su yok ama SASKİ personeli evlerimize gelerek fatura kesiyorlar. Utanmadan da atık su parası istiyor. Akmayan suyun atık parası mı olurmuş? Mahalle sakinleri olarak evlerimizdeki su saatlerini söküp, önce Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’e gideceğiz. Su sorununu çözülmezse bu kez sayaçlarımızı alıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısına gidip, derdimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı.

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