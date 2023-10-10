13 kaçak mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı olguları aktardı.
Polis memuru, 3 zanlının ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklandıklarını söyledi.
Polis, 13 zanlının ülkede izinsiz kaldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
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