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13 kaçak mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan yabancı uyruklu 13 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.
13 kaçak mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı olguları aktardı.  

Polis memuru, 3 zanlının ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 13 zanlının ülkede izinsiz kaldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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