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13 kadına tecavüz eden BM görevlisine hapis cezası

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Irak’taki BM kurumlarında görev yaptığı dönemde 13 kadını ilaçla bayıltarak cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden Karim Elkorany’nin cezası açıklandı.
13 kadına tecavüz eden BM görevlisine hapis cezası

Birleşmiş Milletler'in (BM) eski çalışanlarından ABD'li Karim Elkorany, hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldı.

39 yaşındaki Elkorany, Irak'taki BM kurumlarında görev yaptığı 2002-2013 yılları arasında 13 kadını ilaçla bayıltarak cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etti. Mahkemede, kadınlardan 9'u, verdikleri ifadede Elkorany'nin kendilerine arkadaş gibi yaklaşıp yakınlaştığını söyledi.

Kurbanlar arasında yer alan bir gazeteci, Elkorany'nin gittikleri akşam yemeğinde içkisine ilaç koyarak kendisini bayılttığını ve o halde evine götürüp saldırdığını anlattı. Bir başka kadın da, eski BM görevlisinin çayına ilaç koyup kendisini zorla otel odasına götürdüğünü söyledi.

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