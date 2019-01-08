13 Kasım 2017'de UBP'nin de Vicdani Ret önerisine EVET dediği ortaya çıktı

Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin içerisinde de bulunan Vicdani Ret önerisinin UBP oyları ile Meclisten oy birliği ile geçtiği ortaya çıktı.

İşte 13 Kasım 2017 tarihli haber;

Meclis Genel Kurulu, Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle kabul etti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Ahmet Kaşif’in öneriye ilişkin raporu okumasının ardından söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “İnsanların ülkelerini geri dönmesini istiyorsak, çözüm önerileri sunmalı, elimizi taşın altına koymalıyız” dedi ve yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.

Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz de, yasa önerisinin yerinde olduğunu ifade etti.

Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edilirken, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi de ele alındı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar’ın öneriyle ilişkin raporu okumasının ardından konuşan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, yasanın uzman askerlerle ilgili düzenlemeler içerdiğini anlattı.

Öneri, oybirliğiyle kabul edildi.