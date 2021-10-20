13 Kasım’da İnönü Meydanı’nda Miting var

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), yaşanan son siyasi ve ekonomik gelişmeleri protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), yaşanan son siyasi ve ekonomik gelişmeleri protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

BMBP, bugün gerçekleştirilen eylemde yaptığı açıklamada, eşi benzeri görülmemiş bir süreçten geçildiği vurguanarak, müdahalelerle seçtirilen bir Cumhurbaşkanı, müdahalelerle kurdurulan, müdahalelerle bozdurulan hükümetlere dikkat çekildi. Eylemde Kuğulu Park’tan Dikilitaş Anıtı’na yüründü ve halka, 13 Kasım’da İnönü Meydanı’nda toplanma çağrısı yapıldı.

Eylemde, Kıbrıslı Türk'lerin yok sayıldığı, iradesinin ayaklar altına alındığı bir süreç olduğu belirtilirken, anayasa, yasa, tüzük ve kuralların ihlal edildiği, Meclis’in çalıştırılmadığı, yaşamın tüm alanlarında Kıbrıslı Türk'lerin geriye götürüldüğü, antidemokratik uygulamaların tavan yaptığı belirtildi.