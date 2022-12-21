13. Maaş nedir? Neden verilir?

Yeni yılın gelmesi ile her yıl yaşanan 13. Maaş tartışmaları bu yıl da yaşandı.

Peki 13. Maaş Kıbrıs'ta neden uygulanıyor.

Avukat Hakkı Celal Önen sosyal medya hesabından 13. Maaşın neden ödendiğini açıkladı.

İşte o açıklama;

1 yıl 12 aydır. Her ay da 4 hafta olduğuna göre 4x12=48 hafta olur. 1 hafta 7 gündür. 1 yıl 365 gün olduğuna göre 365 sayısını 7'ye bölersek 52 hafta olur. Yani bir yılda haftalık ödenenler 52 haftalık maaş alırken aylık ödenenler 48 haftalık maaş almaktadırlar. Eskiden ödemelerin günlük veya haftalık yapıldığı bilindiğine göre aylık ödemelerde ortaya çıkan bu eşitsiz durumun düzeltilmesi için aylık maaş alanlara 13 maaş diye o kaybın izalesi yönüne gidilmiştir. Büyüklerimizden duyduğumuza göre İngiliz sömürge döneminden beridir aylık alanlara verilen bu 13 maaş uygulaması işte bu 4 hafta farkının eşitlenmesine yönelik bir uygulamadır.