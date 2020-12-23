13. maaşlar için Ankara'ya gidiyorlar!

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 13. maaşlara yönelik kaynak aramak için Ankara'ya gidiyor.

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara'a gidiyor.

Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretine ilişkin uçak saatinde değişiklik olduğu öğrenildi.

Başbakan ve heyetinin yarın sabah 11.30 sıralarında özel uçakla adadan ayrılması bekleniyor.

Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, Başbakan Saner ve Bakanların, saat 03.30’da Ercan Havalimanından İstanbul’a gideceği belirtilmişti.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Başbakan Ersan Saner yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. Başbakan Saner’e Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek. Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul’dan Ankara’ya geçecek ve öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek. Başbakan Saner ve Bakanlar yarın gece yurda dönecek."