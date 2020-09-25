13. Maaşlar seçimden önce Ekim ayında ödenebilir!

“13. Maaşlar ödenecek”

13. Maaşların ödenmesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını beliren Bakan Amcaoğlu, bayramlık ödeneğinin yatırıldığını, bu ayın sonu itibari ile tüm ödemelerle birlikte 659 Milyon 500 Bin TL’lik bir ödeme yapılacağını, kazanılmış haklar neyse Maliye Bakanlığı’nın ödemleri gerçekleştireceğini, reel sektörü göz ardı etmeden 13. Maaşların ödeneceğini kaydetti.

“Evde karantina sistemini mali boyutlarıyla da ele almak gerekiyor”

Amcaoğlu, evde karantina uygulaması ve ülkeye üniversite öğrencilerinin gelmesi ile ilgili koşulların belirlenmesi konusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını vurdguladı. Amcaoğlu, aylardır konuşulan Pandemi Hastanesi inşaatı süratle devam ediyor.

Bizler ilk günden bu yana Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talepler doğrultusunda bakanlık olarak gerekli imkanları sağlıyoruz. Şu anda karantina otellerinde pozitif vaka sayısı 144 olmak üzere 373 temaslı ,1721 misafir ile birlikte 2238 kişi karantina otellerimizde karantina sürecine devam ediyor dedi.

Evde karantina sistemini mali boyutları ile ele almak gerektiğine değinen Amcaoğlu, bu ülkeye katmadeğer katan yükseköğrenimin yeniden ülkemize gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerin karantina sürecinde hangi koşullara geleceğini ilgili kesimlerle birlikte geniş katılımlı bir toplantıda ele alacaklarını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, tek amacın sağlıklı bir sekilde karantina sürecinin tamamlanarak öğrencinin ülkeye gelmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı ve hükümet olarak 20 Milyon kadar bir meblağnın harcanabileceğini ancak bu rakamdan çok daha fazla katma değer sağlayacak bir adımın atılabileceğini ifade etti.