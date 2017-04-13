13 Nisan Perşembe Günlük Burç Yorumları

13 Nisan Perşembe günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde net bir tavrın sizin için önemli olduğunu düşünüyorsunuz ve bunu karşı tarafa da bildiriyorsunuz. Her teklife açık beklerken, siz de teklif sahibi olabilirsiniz. İş ortamınızda bu beklentide birileri olabilir. Satın alma konularında daha tasarruflu davranmalısınız. Kendinizi aşmak istiyorsanız sınırlarınızı biraz zorlamalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızdan eminsiniz ancak sizi engelleyen ve aklınıza takılan bazı şeyler var ki bu da sizin geri çekilmenize neden oluyor. Çok yetersiz bulduğunuz birinin iş kaynağınız konumunda olması ciddi bir sorun. Maddi konularda sıkışıksınız ancak bu durum kalıcı görünmüyor bu açıdan azda olsa şanslısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda hareketlilik söz konusu olacak hatta siz ilişkide sözü dinlenilen taraf olacaksınız. Son günlerde iş yerinizde çok tembelsiniz ve işlerinizin çoğunu aksattınız. Bu gidişle tatile çıkmak için fırsat bulamayacaksınız. Kendinizi ihmal etmemelisiniz ve verdiğiniz kiloları geri almamaya özen gösterin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak son derece net davranacağınız bir döneme giriyorsunuz bunun karını göreceksiniz çünkü çevrenizde size şeffaf davranacak. Size kariyerinizle ilgili yön veren kişiler, yöneticileriniz ve arkadaşlarınız fazlasıyla ilginizi çekebilir ve bu yüzden geleceğe ilişkin hedeflerinizi yeniden belirleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Maddi konularda bu zor günlere biraz katlanırsanız karını göreceksiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınıza yeni giren insanları denetlerken fazla ön yargılı oluyorsunuz bu konuda dikkatli olmalısınız. Olumsuz yaklaşımların bilinçli olduğuna dair inancınız, sizi yanıltabilir. Bir ilişki de karşı tarafın çıkarcı olduğunu düşünüyorsunuz ve bu sizin için hiç hoş olmuyor.



BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizce özelleştirdiğiniz birtakım konulara kimseleri ortak etmiyorsunuz. Oysa çevreniz bu tür paylaşımlara çok açık, bu anlamda elverişli dostlarla dolu. Bugün ve yarını tek başınıza kafanızı ve ruhunuzu dinlendirerek geçirmek istiyorsunuz. Ama sevimli bir kalabalığınız olacak. Tıkandığınız konuların üstüne birileriyle, omuz omuza gitmenizde yarar olabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda kendinizi sınırlamayın daha esnek olmaya özen gösterin sevgiliniz sizin bu huyunuzdan şikayetçi. Bugün enerjinizin önemli bir kısmını işinize harcayacak ve istediğiniz başarılara ulaşmak için çok fazla çalışacaksınız. Maddi konularda az da olsa sıkıntılarınız söz konusu neyse ki tüm bunlar geçici.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk konusunda aşırı duygusal ve içinize kapanıksınız bu duruma artık bir son vermeli ve kendinizi biraz belli etmelisiniz. Grup çalışmalarında arkadaşlarınızla birlikte hoş bir gün geçirebilir, birlikte eğlenceli çalışmalar yapabilirsiniz. Meslek hayatınıza farklı bir yön vermek gibi bir hayaliniz ve bunu gerçekleştireceksiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgilinizle bu aralar hayli zaman geçirecek ve ona ne kadar değer verdiğinizi göstereceksiniz. Zorlu ve yapılması zorlu görünen konuları çözümleyebileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel yaşantınızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde aradığınız heyecanı bulamadığınızdan yakınıyorsunuz ancak siz bunun için uğraşıyor musunuz? İş ilişkilerinin önem taşıdığı bir gün. Yeni öneriler alabilir, ortaklıklara gidebilirsiniz. Maddi konularda bazı sorunlar canınızı sıkabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda olumsuz günlerin geride kaldığını hissediyorsunuz. İş hayatınızda beklediğiniz gelişmeler bir süre daha gerçekleşmeyecek. Siz moralinizi bozmayın ve her zaman ki temponuzda çalışmalarınızı sürdürün. Parasal konularda dikkatli davranmaya özen gösterin.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal anlamda kendinizi son derece ılımlı hissediyorsunuz ancak pek öyle değilsiniz. Sabah saatleri işinizle ilgili konuları yeniden değerlendireceksiniz ve düşüncelerinizi istediğiniz konulara yönlendirebileceksiniz. Öğleden sonra daha enerjik olacaksınız.