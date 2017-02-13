13 Şubat 2017 Pazartesi Burç Yorumları

13 Şubat Pazartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Akrep

AKREP BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Romantik eğilimlerinizin yüksek olacağı bugün aşk konusunda hoş gelişmeler yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki insanı çekiciliğinizle etkileyebilirsiniz

AKREP BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Meslek yaşantınızda yeni imkan ve sorumluluklarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Yaptığınız işlerle ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Bugün iş yerinizde destek alabilir, çalışmalarınız için ihtiyaç duyduğunuz koşulları sağlayabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Maddi konular gündeminizde önemli yer tutabilir. Ay, enerjinizi bu konuya kanalize ederek yatırım yapma isteğinizi arttırıyor. Birçok yolculuk yapabilir ve çevresel şartları lehinize çevirebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Yanlış anlamalara karşı dikkatli olun ve beklentilerinizi açıkça ortaya koyabilmelisiniz.

Aslan

ASLAN BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Aklından geçenleri açık, açık söylediği için daha önce yaşadığınız endişeleri artık yaşamıyorsunuz. Onunla ilgili zaten olumlu düşünceleriniz her geçen gün daha da pekişiyor. İçtenliği ve samimiyeti nedeniyle çok huzurlusunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Bugün önemli bir konuyla ilgili kısa bir görüşme yapabilirsiniz. Bir iş arkadaşınızla yaşadığınız kırgınlık kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor. Konuyu yakından bilenler haklılığınız konusunda hemfikirler.

ASLAN BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Parayla ilgili yeni bir haberiniz olabilir. Bir alacağınızı çoktan unutmuş gibi davranıyorsunuz, oysa ihtiyacınız var. Siz böyle davrandığınız sürece karşı taraf ödeme niyetinden iyice uzaklaşabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Bugünlerde beklentilerinizle ilgili doğru saptamalar yapmanız gerekiyor. Yapmak istediklerinizle başkalarının istekleri arasında sıkışıp kalabilirsiniz.

Balık

BALIK BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Gemileri yakmış gibi davranıyorsunuz. Onun bütün aramaları, kendini bağışlatma çabaları bir işe yaramıyor. Size yapılanı hak etmediğinizi, ama bu yaptıklarınızın fazlasıyla hak edildiği düşüncesindesiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

İş yaşamınızdaki kronikleşmiş bir sürtüşme herkesin sorunu haline geldi. Bu sürtüşme ortadan kalkmadan çalışılamayacağı inancı yerleşti. Bugün böyle bir toplantının içinde olacaksınız. Bir iki gün içinde bir iş yolculuğu görünüyor.

BALIK BURCU GÜNLÜK PARA FALI

İki alacaklınızdan biri, vadeyi uzatma teklifinizi geri çevirecek. Önümüzdeki günlerde çok zorlanacaksınız. Sınırlı harcamalarınızı daha da sınırlama yolunu seçeceksiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldiğiniz bir gurubun içindeki yabancı bir yüz, bugünlerde belleğinize yerleşecek.

Başak

BAŞAK BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabileceğiniz bir gün. Aşk konusunda akılcı görünebilir ama kendi içinizde tutarsızlıklar yaşayabilirsiniz. Karalar almaktan uzak durmanız gerektiği söylenebilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Aşırı çalışmak iş motivasyonunuzu arttırsa da sağlığınızı fazla zorlamayın. Daha fazla başarılı olmak isteyebilirsiniz. Desteğe ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Düzenli ve titiz çalışmalarınızın karşılığını maddi boyutta görebileceğiniz verimli bir gündesiniz. Parayla ilgili projelerinizi hayata geçirebilmek için uygun fırsatlar söz konusu.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Bugün kendinizle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle sağlığınızla daha fazla ilgilenmelisiniz. Bu arada iş ortamında da oluşan değişikliklere dikkat.

Boğa

BOĞA BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Fazla duygusal davranarak sevdiğiniz insani yoruyorsunuz. Onun daha pratik bir insan olduğunu, olaylara sizden farklı bir tutumla yaklaştığını anlamalısınız. Onunla ilişkinizde biraz daha esnek düşünmeye çalışın.

BOĞA BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Bugün fiziksel ve zihinsel olarak oldukça yoğun bir tempoda çalışacaksınız. Kariyerinizi artırmak için herhangi bir sınavdan geçebilirsiniz. Bunun için sıkı bir hazırlık içerisine girebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Bugün maddi konularda gelişmeler görülüyor. Yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda çeşitli kimselerle görüşebilir, yakınlarınızın desteğini isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Bugün zihin dalgınlığı yaşayacaksınız. Başarı grafiğinizde düşüler olacak. Bir arkadaşınızdan yardım istemek durumunda kalabilirsiniz.

İkizler

İKIZLER BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Heyecanınızı, sizin de anlayamadığınız bir ürkeklikle yaşamanız, yeni bir ilişkiden yana birtakım korkular barındırdığınızı gösteriyor. Cesaretli olun, şansınız zorlanmaya değer.

İKIZLER BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Bugünlerde almanız olası kimi teklifler, kesmiş olduğunuz bazı umutları yeniden yeşertebilir. Son günlerde verdiğiniz bazı kararlardan geri adım atmanız gerekecek.

İKIZLER BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Özel harcamalarınızın bu zamanda çok gerekli olmadığı gibi eleştirilerden rahatsızlık duymamalısınız. Birikimlerinizi aktardığınız yerden fazla umutlu görünmüyorsunuz.

İKIZLER BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Sizin adınıza yaratılan bir tartışmaya duyarsız kalmamalısınız.

Koç

KOÇ BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Sizinle daha çok birlikte olmak istiyor ve bunu dile getirmekten çekiniyor olabilir. İlişkinizde çizdiğiniz sınır, onun istediklerini gerçekleştirmesini engellememeli.

KOÇ BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Yolculuk bir süre sonra, ama gideceğiniz yerde ve girmeniz gereken ilişkilerde yabancılık çekeceğiniz endişenizi şimdiden yok etmeniz gerekiyor. Kotardığınız iş bağlantıları size öncelikler veriyor.

KOÇ BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Bugün bütçenizin üzerinde bir harcamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karar vermeden önce iyice düşünmeniz gerekiyor. Akraba ilişkilerinde, para konularının açabileceği bazı tartışmalar söz konusu.

KOÇ BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Duygusal değerlendirmeleriniz son günlerde stres yaratabiliyor. Size yapılan öğütleri dikkate alır, üzerinde düşünürseniz ruh haliniz değişebilir.

Kova

KOVA BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Sizinle ilgili bir sürprizi var ve size fark ettirmek istemiyor. Onun küçük hoş oyunlarına katılmanız, kafasındaki soruları anlamsızlaştırabilir. İlk günlerde gösterdiğiniz ilginin azaldığını düşünmesi, bu oyunlardaki yalnızlık duygusundan kaynaklanıyor.

KOVA BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Bugünlerde işlerinizi biraz daha önemsemeniz daha gönülden çabalara önayak olabilir. İş hayatınız dışındaki ilgisiz kalamadığınız yerleşmiş gündelik sorunlar, yalnız iş yaşamınızda değil, hayatın her alanında sizi isteksizleştiriyor

KOVA BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Para konularında üst derecede duyarlı birisiniz. Bir yakınınızın bütün uyarılarınıza rağmen düştüğü para bunalımı sizi kızdırıyor. Onun sıkıntısına duyarsız kalmak istiyorsunuz ama beceremiyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Etrafınızdaki bazı yararlı niyetlerin sizi de içine alması çok yararlı olabilir. Koşullarınızı zorlayarak bazı önerileri değerlendirirseniz, kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz.

Oğlak

OĞLAK BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Sevgilinize anlamsız bir nedenle tavır aldınız, bunu siz de biliyorsunuz. Bu oyunu fazla uzatmamanızda yarar var. Tavırlı haliniz artık sıkıntı vermeye başladı.. Ayağınızı denk almalısınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Bazı insan ilişkileri sizin huzurlu bir çalışma ortamı içinde olmanızı önlüyor. Sorun yaşadığınız ilişkileri hayatın birincil problemi gibi görmemelisiniz. İşe odaklanıp bazı saçmalıkları görmemeye çalışın.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Büyük harcamalar yaptınız ve şimdiden bu açığı nasıl kapatacağınızı düşünüyorsunuz. Önünüzde hızla yaklaşan ödemeler varken bir de bugünkü savurganlığı yapmamalıydınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Arkadaşlarınızdan biri, sizi çok ayrı özel bir yere koymuş, gereken karşılığı veremiyorsunuz. Bunun nedenlerini kendinizle yeniden tartışmanızda yarar var.

Terazi;

TERAZI BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Aşk yaşamınızda güzellikleri yakaladığınız bir gün geçireceksiniz. Aldatılma kompleksinden kendinizi kurtaracaksınız. Ancak sevgilinizi ailenize karşı koruma konusunda hala yetersizsiniz. Onların sevgilinizi çekiştirmesine göz yumuyorsunuz. Bu sözler sizi ne kadar etkilemiyor gözükse de içinizde derinlerde bir yer de kalıyor.

TERAZI BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Bugün başarılar adeta balık gibi oltanıza takılacak. Gayretlerinizin karşılığını almanın yanı sıra şanslı olduğunuzu da kabul etmeniz gerekiyor. Ortak iş konularında problemler çıkabilir ama yeni iş koşullarında daha şanslı olacaksınız. Bu yeniliklere kolayca uyum sağlayacaksınız. Dünyaya bakış ve tutumunuzda bazı değişiklikler yapmanız sizin lehinize bir gelişme olacak.

TERAZI BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Bugün özellikle evinizle ilgili aşırı masraflarınız olacak. Bu da sizi önümüzdeki günlerde ciddi şekilde sıkıntıya sokacak.

TERAZI BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Aşık Teraziler sevgililerini ailelerine anlatıp, onları çekiştirmeyin. Hele başkalarından onun hakkında bir dedikodu dinlemeyin.

Yay;

YAY BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Sevgilinizle güne dargın başlayacaksınız ama daha sonra ondan alacağınız küçük bir armağan ile aranız düzelecek. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini aklınızdan sakın çıkarmayın ve ona olan davranışlarınızda açık olmaya özen gösterin.

YAY BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Yaylar yine zekalarının ve yeteneklerinin doruğuna çıkacak. Bir arkadaşınızın desteği iş konusunda size çok yardım edecek. Siz bu tür yardımlara açık olduğunuz sürece daha başarılı olursunuz. Fazla mağrur davranmayın. Para ihtiyacınızı da giderebileceksiniz. Sanatla ilgili yan işlere yönelmeniz sizi mutlu edebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Parasal konularda çok keskin bir zekanız yok. Bu yüzden bugün bu konularda bilgili yakınlarınız ile konuşacak, onların fikirlerini alacaksınız. Bugün harcamalarınızda tutumlu olamaya çalışacaksınız.

YAY BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Yakınlarınızdan birini ani rahatsızlığı sebebiyle şehir dışına çıkabilirsiniz. Bugünden hazırlıklarınızı yapmaya çalışın.

Yengeç;

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK AŞK FALI

Küçük hataları ve unutkanlıkları kendinize yönelik bir ihmalmiş gibi algılıyor ve yakınlarınızı kırıyorsunuz, bundan kaçınmalısınız. Yakında, tüm gönül ilişkilerinize yeniden bakmanız için ilginç bir gelişme olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK İŞ FALI

Yakın arkadaş çevresiyle bir araya geleceğiniz bir planı siz hazırlayın. Orada sıradan şeyler yanında önemli konuşmalara da tanık olabilir ve çıkaracağınız ipuçlarından iş hayatınızın ana eksenini değiştirmek isteyebilirsiniz. İşiniz yolunda ve şanslı sayılırsınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK PARA FALI

Yakında para bakımından kendinizi sıkışık hissettiğiniz bir durumda, yeni bir imkan doğacak ve probleminizin büyük bir bölümünü çözeceksiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK DIKKAT FALI

Sonbaharda, şimdiki yaşam parametreleriniz içinde bulunmayan yepyeni bir durumla karşılaşmanız büyük bir olasılıkla gerçekleşecek. Çok fazla bir gayret sarf etmeyi gerektirmeyen bu yeni durum sizin için büyük avantajların da başlangıcı olabilecek.