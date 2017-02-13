13 Şubat Günün Menüsü

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13 Şub. 17 Günün Menüsü :

Erişteli ve köfteli yoğurt

Çıtır-Bamya-Kızartması

Sebzeli-Et-Sote

Kremalı-Sütlaç

Erişteli ve köfteli yoğurt çorbası malzemeleri: 1 su bardağı köy eriştesi, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı yoğurt, 6 su bardağı su, Tuz, Karabiber, Kimyon, Kırmızı pul biber

Üzeri için: 60 gr tereyağı, 1 yemek kaşığı kuru nane

Erişteli ve köfteli yoğurt çorbası hazırlanışı: Suyu tencerede kaynatın. Bir tutam tuz ekledikten sonra erişteleri ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Köfteleri ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye devam edin. Yoğurt ve unu bir kasede pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpın ve azar azar çorbaya ekleyerek karıştırın. Kesilmemesi için orta ateşte 1-2 dakika kaynatın. Tereyağını tavada eritip nane ekleyin. Naneli tereyağını ekleyip servis yapın.

Erişteli ve köfteli yoğurt çorbası artık hazır, afiyet olsun.

Çıtır-Bamya-Kızartması

Çıtır bamya kızartması malzemeleri: Yarım kilo bamya, 2 yumurta, 2 su bardağı mısır unu, Tuz, Karabiber, Sarımsak, Pul biber, Kırmızı toz biber, Kekik

Kızartmak için: Ayçiçek yağı

Yoğurtlu sos için: 1 su bardağı yoğurt, 2 diş ezilmiş sarımsak

Domatesli sos için: 3 rendelenmiş domates, 2 diş sarımsak, 1/3 çay bardağı zeytinyağı, 1 kesme şeker, Tuz, Karabiber

Çıtır bamya kızartması hazırlanışı: 2 yumurtayı çok az tuz ile iyice çırpın. Mısır ununu derin bir kapta tuz, karabiber, sarımsak ve baharatlarla karıştırıp 2 ayrı kaba bölün. Tavaya yeteri kadar yağ aktarıp ısıtın. Bamyayı önce mısır ununa, ardından çırpılmış yumurtaya, son olarak da yine mısır ununa bulayıp ısınmış yağda kızartın. Sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Sarımsakları ekleyip kokusu çıkıncaya kadar soteleyin. Sarımsakları tencereden çıkarıp üzerine rendelenmiş domatesleri, tuzu, şekeri ve karabiberi ekleyip yaklaşık 5 dakika pişirin. Servis tabağına çıtır bamya kızartmasını alın. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile servis yapın.

Çıtır bamya kızartması artık hazır, afiyet olsun.

Sebzeli-Et-Sote

Sebzeli et sote malzemeleri: Yarım kg dana antrekot, 300 gr havuç, 1 çay kaşığı rendelemiş taze zencefil, 6~7 arpacık soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı 1~2 dal taze biberiye, Tuz, Karabiber

Sebzeli et sote hazırlanışı: Havuçların kabuklarını kazıdıktan sonra jülyen doğrayın. Tereyağını tavada eritin. Taze zencefil ve yarıya böldüğünüz arpacık soğanı ekleyip soteleyin. 1-2 dakika sonra ince dilimlediğiniz dana antrikotu ekleyip soteleyin. Et hafif pişince havucu ilave edin. Son olarak taze biberiyeyi ilave edip düşük ateşte malzemeler pişinceye kadar soteleyin. Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

Sebzeli et sote artık hazır, afiyet olsun.

Kremalı-Sütlaç

Kremalı sütlaç malzemeleri: 1 litre süt, 1.5 çay bardağı pirinç, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 paket vanilya 200 ml krema

Üzeri için: Frambuaz, Antep fıstığı

Kremalı sütlaç hazırlanışı: Pirinci yıkayıp süzdükten sonra üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Yumuşayan pirinci süt ile birlikte tencereye alın. Sık aralıklarla karıştırarak kaynatın. Şeker ve vanilyayı ekleyip 10 dakika pişirin. Nişastayı su ile çözdürüp sütlaca ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Kremayı ilave edin ve birkaç dakika daha pişirip ocaktan alı. Sütlacı kaselere paylaştırıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Üzerini frambuaz ve fıstık ile süsleyerek servis yapın.

Kremalı sütlaç artık hazır, afiyet olsun.