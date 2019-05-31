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13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali sürüyor

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Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali sürüyor

Merkezden verilen bilgiye göre, önceki gün başlayan festival, iki günde Lefkoşa’ya coşkulu saatler yaşattı. İki yıl önce “Uluslararası Festivaller Birliği”ne (UFB) üye olan organizasyon, bu yıl CIOFF takvimine girerek bu alanda ülkenin ilk ve tek çocuk festivali oldu. 

Rusya, Makedonya, Hindistan, Ukrayna, Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve KKTC’den ekiplerin görev aldığı Festival, Çarşamba günü Lefkoşa’da kortejle başladı. Kortejden sonra sahne gösterilerinde ekipler sırayla gösterilerini sundular.  Geleneksel oyunlarını coşkuyla sunan ekiplerin seyircilerden büyük bir beğeni aldığı kaydedildi.

Festivalde dün “FOGEM ile Yaz Bembeyaz” günüydü. Bu kapsamda festivale katılan ekipler beyaz beyaz giysiler ve aksesuarlar içinde önce Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yaptı; ardından danslar sunuldu. Gecenin sonunda tüm gruplar sahneye çıkarak dans etti. 

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci açıklamasında, her geçen yıl gelişerek bir marka haline getirmeye çalıştıkları festivalin ileriki yıllarda daha da iyi bir seviyeye gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Döşemeci, festivale katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında bu akşam 20.30’da Alsancak’ta gösteriler sunulacak. Festival yarın 18.00’de Değirmenlik’teki etkinlikle sona erecek.

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