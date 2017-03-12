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13 yaşında beri giydiği korse inanılmaz hale getirdi!

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13 yaşında beri giydiği korse inanılmaz hale getirdi!
Genç kızın omurgasındaki eğriliği düzeltmek amacıyla 13 yaşında giymeye başladığı korse, 8 yıl içinde görünüşünü inanılmaz şekilde değiştirdi.

Dailymail’de yer alan habere göre Raquel Sekellington isimli genç kız, omurgasındaki eğrilikten şikayetçiydi. 13 yaşında eğiriliği düzeltmek amacıyla korse giymeye başlayan genç kızın amacı görünüşünden dolayı kendisiyle dalga geçen arkadaşlarını susturmaktı.

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8 YIL BOYUNCA GİYDİ

Raquel 8 yıl boyunca günün büyük kısmını korseyle geçirdi, bu süre Raquel’in vücudunda büyük bir değişim meydana getirdi. Amarika’da bir kadının bel ölçüsü ortalama 95 cm iken, Raquel’in beli sadece 45 cm!

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KORSELERE HARCADIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Genç kızın vücudundaki değişim için sadece zaman değil para da gerekiyordu. Raquel 8 sene içinde korselere 5 bin 500 lira harcadı. Raquel korse takma hikayesini şu şekilde anlattı; “Omurgam diğer insanlar gibi ‘I’ şeklinde değil, ‘J’ şeklindeydi. Kalçam fazla çıkık olduğu için arkadaşlarım alay ediyordu. Araştırma yapıp, hemşire olan anneme de sorduktan sonra korse giymeye başladım. Bu şekilde dik durmayı öğrendim.” İlk başlarda tıbbi sebeple korse giyen Raquel, sonraları korseye ciddi paralar harcamaya başladı. Şimdi rengarenk ve çeşitli korse koleksiyonu var.korse-2-001.jpeg

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