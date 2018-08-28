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13 yaşında çocuğunu aracının arkasına bağlayan babaya gözaltı

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Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak trafiğe çıkan baba İ.K. gözaltına alındı. İ.K'nın karakoldaki ifadesinde, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.
13 yaşında çocuğunu aracının arkasına bağlayan babaya gözaltı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İ.K. gözaltına alındı. Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nın 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.

İ.K'nin karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İ.K'nin daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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