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13 yaşında evlendirilen çocuğun düğün videosu gündem oldu; evlilik iptal edildi

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13 yaşında evlendirilen çocuğun düğün videosu gündem oldu; evlilik iptal edildi
13 yaşında evlendirilen çocuğun düğün videosu gündem oldu; evlilik iptal edildi

İran'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirildiği düğünden paylaşılan video sosyal medyada yüz binlerce kez izlendikten ve paylaşıldıktan sonra gelen tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.

'Beyaz Çarşambalar' adlı hareketin öncüsü ve gazeteci Masih Alinejad'ın paylaştığı görüntülerde kız çocuğu damadın yanında otururken, birçok küçük yaşta çocuğun oynadığı görülüyor. 

Alinejad, evliliğin iptal edildiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, küçük yaşta çocukların evlendirilmesine izin veren yasaların hala geçerli olduğunu hatırlattı ve damadın kendisine, görüntüleri paylaştığı için tehditlerde bulunduğunu belirtti.

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