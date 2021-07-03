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13 yaşındaki çocuğun 836 suç kaydı çıktı

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İstanbul’un Şişli ve Kartal ilçelerinde yankesicilik yapan 13 yaşındaki çocuk polis tarafından yakalandı. 836 suç kaydı çıkan çocuk tutuklandı.
13 yaşındaki çocuğun 836 suç kaydı çıktı

İstanbul’un Şişli ve Kartal ilçelerinde yankesicilik yapan 13 yaşındaki çocuk polis tarafından yakalandı. 836 suç kaydı çıkan çocuk tutuklandı.

Şişli’deki Kurtuluş’ta bir işyerinde iki gümüş kolye, üç adet çeyrek altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 lirası çalınan kişinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Şüpheliler 13 yaşındaki O.S. ve 14 yaşındaki Ö.G. Dolapdere’de gözaltına alındı. Üstlerinden iki gümüş kolye ve 440 lira çıktı.

Şüphelilerin ayrıca Şişli’den bir işyerinden 8 bin 500 lirayı, Kartal’da ise bir cep telefonunu yine yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

Her iki şüphelinin de ‘kayıp şahıs‘ olarak arandığı belirlendi. Kemik yaşı 17 olarak tespit edilen 13 yaşındaki şüpheli O.S.’nin 836 suç kaydı çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanğp adliyeye sevk edilen Ö.G. serbest bırakılırken, O.S. tutuklandı.

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