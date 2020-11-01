13 yaşındaki çocuğun azı dişi cinsel organından çıktı!
Bütün operasyonlar içerisinde en nadir görüleni, cerrah Dmitry Tarusin tarafından gerçekleştirildi. Dmitry, gencin şu an herhangi bir doğurganlık sorunu olmadığını ve ilerleyen yaşlarda da olmayacağını vurguladı. Hastanede yetkilileri durumu 'gerçekten eşi benzeri olmayan bir vaka' olarak tanımladı.
Moskova'daki Morozov Çocuk Hastanesi'ndeki doktorlar, 13 yaşındaki çocuğun testislerinde bir yumruyu tümör sandı, yumru azı dişi çıktı.
01 Kasım 2020 Pazar 22:16
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