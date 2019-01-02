13 yaşındaki kız çocuğu 5 gündür bulunamıyor!

01.01.2019 tarihinde polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin Tuğçe TURÇİN (K-13)’in 28.12.2018 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
01.01.2019 tarihinde polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin Tuğçe TURÇİN (K-13)’in 28.12.2018 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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