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13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıdan tutuklandı

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13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıdan tutuklandı
13 yaşındaki kızın vücudunu ve müstehcen yerlerini ellediği iddia edilen 40 yaşındaki Bülent Yılmaz tutuklandı.

Mağusa’dan kızı ile birlikte iki arkadaşını evlerine götüreceği bahanesi ile aracına alarak Bedis Piknik Alanı’na götüren ve bir bahane ile 13 yaşındaki kız ile araçta yalnız kalarak 13 yaşındaki kızın vücudunu ve müstehcen yerlerini ellediği iddia edilen 40 yaşındaki Bülent Yılmaz tutuklandı.

16 yaşından küçük kıza cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan Yılmaz’ın 31 Aralık Pazar günü Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldığı öğrenilirken, soruşturma amacı ile aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edilen Yılmaz’ın bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Küçük kıza çirkin saldırıda bulunduğu iddiası ile tutuklanan Yılmaz’ın polis tarafından aracında yapılan aramada da alkol şişesi tespit edildi.

EVE GÖTÜRME BAHANESİ İLE ARACINA ALDI

Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Bülent Yılmaz, yeni yıldan 1 gün önce kızı ile birlikte kızının 2 arkadaşını eve götürme bahanesi ile alıp aracına bindirdi. Kızının da içinde bulunduğu aracını Bedis Piknik Alanı’na çeken Yılmaz’ın daha sonra kızını ve yanındaki diğer arkadaşını 13 yaşındaki kız çocuğu ile bir şey konuşacağı bahanesi ile yanlarından uzaklaştırdığı öğrenildi.  Yılmaz’ın aracın arka koltuğunda 13 yaşındaki kız çocuğunun vücudunu ve vücudunun müstehcen yerlerini ellemek koşulu ile cinsel istismarda ve cinsel saldırıda bulunduğu öğrenilirken, küçüğün yaşadığı olayı anlatması üzerine olay polise aktarıldı.

TUTUKLANDI, MAHKEMEYE ÇIKARILDI  

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri zanlı Bülent Yılmaz’ı Cumartesi günü tespit ederek mahkeme emri gereği tutukladı. Polis, Yılmaz’a ait araçta yaptığı aramada viski şişesi bulurken, zanlı Yılmaz 31 Aralık günü mahkemeye çıkarıldı. Aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edilen zanlının bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

 

(kıbrıspostasi)

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