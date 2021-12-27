  • BIST 1.888,62
  • Altın 653.13171
  • Dolar 11.3486
  • Euro 12.8409
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

13 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz

» »
Zanlının küçük kız çocuğunu aracına alıp ormanlık alanda tecavüz ettiği iddia ediliyor
13 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz

Lefkoşa’da meydana gelen 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.M.U mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı B.M.U’nun “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz”, “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Amacı İle Alıkoyma”, “Çocukların Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Saldırı” meselesi ile huzurda olduğunu belirtti.

Polis, 26.12.2021 tarihinde 15.30-17.00 saatleri arasında Lefkoşa' da, aracı ile alışveriş yapacakları gerekçesi ile küçük kız çocuğunu alıkoyup Osman Örek caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürerek konu aracın arka koltuk kısmında rızası hilafına cinsel saldırı ve cinsel tecavüz suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının 26.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve aracının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın yeni başlamış olup, alınması gereken ifadeler, cep telefonu dökümleri ayrıca müşteki ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini kaydetti.

Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: 1974 Öncesine Dönülemez25 Aralık 2021 Cumartesi 14:52
  • Kaymaklı Şehitleri Ve Şehit Hüseyin Ruso Anıldı25 Aralık 2021 Cumartesi 13:12
  • 15 Yaşındaki Kayıp Şahıs Bulundu25 Aralık 2021 Cumartesi 12:48
  • Çalışma İzni Diye Kandırdılar25 Aralık 2021 Cumartesi 12:38
  • Vefat25 Aralık 2021 Cumartesi 12:30
  • Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Folk-Der Ve Sıla 4 Müzisyenlerinden Erdinç Gündüz Buluştu24 Aralık 2021 Cuma 17:38
  • Küçük Kaymaklı Şehitleri Şehit Hüseyin Ruso Yarın Törenlerle Anılacak24 Aralık 2021 Cuma 16:52
  • Çalışma İzni Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptı24 Aralık 2021 Cuma 15:37
  • Kendini Polis Olarak Tanıtıp Hırsızlık Yaptı24 Aralık 2021 Cuma 15:33
  • Sucuoğlu: Gençlerin Coşkusu Tek Başına İktidar Yolunda En Büyük Motivasyonumuz23 Aralık 2021 Perşembe 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti