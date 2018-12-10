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13 yaşındaki kızının bekaretini satılığa çıkaran anne tutuklandı

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Rusya eski güzellik kraliçesi Irina Gladkikh, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkarınca hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.
13 yaşındaki kızının bekaretini satılığa çıkaran anne tutuklandı

35 yaşındaki eski Rusya güzellik kraliçesi Irina Gladkikh, internet üzerinden akıllara zarar bir ilan vererek 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa sundu. Fakat bekaret için 25 bin dolar isteyen Gladkikh'ın işleri hiç istediği gibi gitmedi.

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Eski güzellik kraliçesi kızıyla birlikte, bir adamla buluşup bu iğrenç planı gerçekleştirmek için Chelyabinsk kentinden Moskova'ya uçtu. Başkentte Rus polisi tarafından kıskıvrak yakalanan Gladkikh, sorgu odasında her şeyi itiraf etti. Hatta mahkemede kendisine yardım eden iki kadını da ifşa etti.

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Suç ortaklarından Alina Kukanova, mahkemede cezası açıklanınca çığlık attı. Öte yandan Rus basını, 13 yaşındaki kız çocuğu ile erkek kardeşinin büyükannelerinin yanına yerleştirildiğini bildirdi. Büyükannenin evinin, polis gözetimi altında tutulduğu da öğrenildi.

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GEÇMİŞTE HAYAT KADINI OLARAK ÇALIŞIYORDU: Bu arada güzellik kraliçesi ile suç ortağı iki kadının, geçmişte hayat kadını olarak çalıştığı belirlendi.
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