13 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı

Değirmenlik'te bugün meydana gelen kazada, 13 yaşındaki motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybederek otobüse çarpmıştı...

Değirmenlik'te bugün saat 11.00 sıralarında Hava Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak üzerinde Süleyman Yaşar (E-13), yönetimindeki EF 498 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek karşı yönden gelmekte olan Mehmet Arık (E-46) yönetimindeki TBN 104 plakalı otobüsün sağ ön kısmına çarpmıştı. Çarpmanın etkjisiyle hafif yaralanan Yaşar, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gazetemiz DETAY'ın polisten edindiği bilgilere göre, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 13 yaşındaki Süleyman Yaşar'ın tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.