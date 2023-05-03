13 yıl aradan sonra Şam’a kritik ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye’de savaşın başladığı 2011'den beri Şam’ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, Tahran'dan Şam'a lider düzeyinde düzenlenen ilk resmi ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere başkent Şam’a gitti.

İran dışişleri, ekonomi ve petrol bakanlarının da bulunduğu üst düzey bir heyetle Şam'a inen Reisi'nin iki gün sürecek Şam temasları, İran basınında “Tahran'ın bölgesel zaferi” olarak yorumlandı. Görüşmelerde iki ülke arasında öncelikli olarak ekonomik ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

İran liderinin yardımcılarından Muhammed Cemşidi, kritik ziyaretin Suriye'nin Arap dünyasına geri döndüğü bir döneme denk geldiğini, bölgesel gelişmelerin ABD'nin Orta Doğu politikalarının çöküşünü ortaya koyduğunu söyledi.

Suriye lideri Esad, İran ve Rusya’nın askeri ve ekonomik desteğiyle savaşın gidişatını kendi lehine çevirmiş ve Suriye topraklarının büyük bir kısmını tekrar idaresi altına almıştı. İran, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde önemli rol oynamayı hedefliyor.

Suriye ve İran ile başta Suudi Arabistan olmak üzere bir dizi ülke arasında yakınlaşma son dönemde bölgede dikkatle takip ediliyor.