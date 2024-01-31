13 yıllık aranın ardından BAE büyükelçisi Şam'da göreve başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam büyükelçisi 13 yıllık aranın ardından görevine başladı.

Suriye'nin bölge ülkeleri tarafından yeniden kabul görmeye başladığı dönemde gelen bu atamayı Suriye devlet medyası, Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad'ın Büyükelçi Hassan Ahmed el-Şihi'nin itimatnamesini aldığını söyleyerek duyurdu.

BAE büyükelçiliği 2018'in sonlarında Suriye'de yeniden açılmasına rağmen diplomatik misyonun sorumluluğunu bir maslahatgüzar yürütüyordu

Hükümet yanlısı Al-Watan gazetesinin haberine göre el-Şihi pazartesi günü Şam'a geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Mart 2022'de Körfez ülkesini ziyaret etmiş ve BAE yaklaşık 13 yıl önce Suriye'de patlak veren iç savaştan bu yana kendisini kabul eden ilk Arap ülkesi olmuştu.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından BAE, Suriye'ye yardım yüklü onlarca uçak gönderdi.

Mayıs ayında, 22 üyeli Arap Birliği, 12 yıllık uzaklaştırmayı sona erdirerek Esad'ı tekrar saflara dahil etme yönünde bir adım atarak Suriye'yi yeniden görevlendirmeyi kabul etti. 2022'den bu yana iki kez BAE'yi ziyaret eden Esad, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği zirvesine katıldı

Şam ile petrol zengini Arap ülkeleri arasındaki uzlaşmanın, savaş ve yaygın yolsuzlukla birlikte Batı yaptırımları nedeniyle savaşın harap ettiği ülkeye para akışına yol açması pek mümkün görünmüyor.

Birleşmiş Milletler, hükümet kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyelilerin yüzde 90'ının yoksulluk içinde olduğunu tahmin ediyor. BM'nin tahminlerine göre nüfusun yarısından fazlası günlük olarak yemek pişirmekte zorlanıyor.

BAE, Esad'a karşı halk ayaklanmasının başlamasının ardından 2011 yılında Suriye'deki büyükelçisini geri çağırmıştı. Bu süreçte BAE'deki Suriye Büyükelçiliği açık kaldı